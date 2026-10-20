La Justicia le negó el reembolso a un padre de Mar del Plata

Un hombre de Mar del Plata reclamaba que le devolvieran el dinero de los gastos extraordinarios que tuvo que afrontar su familia por las complicaciones de salud de su hija. La Justicia rechazó el pedido de reembolso y la resolución sorprendió a la familia.

El planteo

El reclamo apuntaba a recuperar los desembolsos que la familia hizo fuera de lo previsto por el cuadro de salud de la hija. El tribunal no hizo lugar a la solicitud y dejó firme la negativa al reembolso.

El pedido lo presentó un vecino de Mar del Plata.

Los gastos estaban vinculados a las complicaciones de salud de su hija.

La Justicia desestimó el reclamo de devolución.

La decisión del tribunal generó desconcierto en el hombre, que esperaba otro resultado. Por el momento no trascendieron los fundamentos completos de la resolución ni si la familia evaluará una apelación.