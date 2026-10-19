Agronomía de Virasoro logra la acreditación máxima de la CONEAU por seis años

La carrera de Agronomía de la sede Virasoro obtuvo la acreditación de la CONEAU por seis años, el plazo máximo que otorga el organismo.

Qué es la CONEAU

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un ente independiente del Ministerio de Educación de la Nación. Evalúa carreras de grado y posgrado, acredita las que están alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y autoriza la creación de nuevas universidades.

Cómo se consigue la acreditación

Los estándares los fijan las propias universidades y los evalúa el Ministerio de Educación de la Nación.

Una vez aprobados, esos estándares se convierten en metas que cada carrera debe cumplir.

Las carreras que ya los cumplen los usan para sostener y afianzar su calidad.

Acreditar una carrera ante la CONEAU exige cumplir esos estándares y someterse a la evaluación del organismo. La acreditación por seis años es la que corresponde al plazo más extenso previsto.