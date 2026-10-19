El Niño: piden revisar planes de contingencia en el Chaco

El Informe Técnico N°6 sobre El Niño 2026-2027, elaborado por el Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias de la Universidad Federal de Santa María (Brasil) y el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, sitúa el máximo del fenómeno entre octubre y los próximos meses. Los modelos consultados difieren en cómo se distribuirá territorialmente y en la velocidad con que se debilitará después.

El documento aclara que un valor alto del indicador ENOS no determina por sí solo lluvias extremas ni inundaciones en el Chaco. Los efectos dependen también de otros procesos climáticos y del estado previo del agua en el territorio.

Qué dicen los pronósticos

Las perspectivas para la temporada concentran la señal de más lluvia en el sector oriental de la Cuenca del Plata, sin extenderla de manera uniforme al Chaco. Por eso, según el informe, no corresponde asumir que se repetirán las lluvias y crecidas de 1982-1983, episodio que se usa como referencia.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el trimestre octubre-diciembre mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el Litoral argentino y en sectores del centro y sur del país. Para el centro-oeste del Chaco, Formosa y áreas vecinas indica condiciones normales o por encima de lo normal.

El pronóstico que combina varios modelos de la Organización Meteorológica Mundial, emitido en septiembre, muestra más lluvia que la habitual en el sur de Brasil y en el sector oriental de la Cuenca del Plata, con señal más débil y despareja sobre el Chaco y buena parte de la cuenca del Paraguay.

Septiembre y el estado de los ríos

Según la base de datos MERGE, cayeron más de 300 milímetros en conjunto en septiembre, y en algunos núcleos de la zona oriental de la cuenca más de 400.

En Corrientes, el río Paraná subió rápido desde niveles bajos, aunque no superó el nivel de alerta durante el episodio analizado.

El agua almacenada en algunas represas creció de manera considerable entre agosto y septiembre. Si los límites de operación son los mismos, queda menos espacio libre para retener agua nueva y eso puede reducir la capacidad de atenuar crecidas posteriores.

Si los límites de operación son los mismos, queda menos espacio libre para retener agua nueva y eso puede reducir la capacidad de atenuar crecidas posteriores. Los sistemas de pronóstico GloFAS estacional y SARDIM indican mayores aportes de agua en sectores del Paraná y del Iguazú, y una evolución despareja en el Paraguay.

El informe advierte que estas tendencias no equivalen a las alturas que alcanzaría el agua en cada localidad. El seguimiento operativo debe apoyarse en el Instituto Nacional del Agua, la Prefectura Naval Argentina, la Administración Provincial del Agua del Chaco y Protección Civil.

Dos escalas de seguimiento

En el Chaco, el análisis debe hacerse en dos planos. A escala local, las lluvias, la humedad que ya tiene el suelo y las condiciones de desagüe influyen en los anegamientos y en la respuesta de los cursos de agua. A escala regional, el agua que llega desde los ríos Paraná y Paraguay puede hacer subir los cursos aun cuando llueva poco sobre la provincia.

Las dos escalas pueden combinarse: si los grandes ríos están altos, el agua de los sistemas locales tiene más dificultad para salir. La coincidencia de lluvias locales con ríos altos puede agravar los problemas de desagüe, aun cuando ninguno de los dos factores, por separado, llegue a una situación extrema.

La prioridad inmediata, según el informe, es verificar los planes de acción, los responsables, la población expuesta, los recursos, el alojamiento temporal y las comunicaciones. Esa tarea debe hacerse junto con los mecanismos municipales y provinciales y con el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 del Ministerio de Seguridad Nacional.

El equipo de autores está integrado por Daniel G. Allasia Piccilli, Yamila Chicherit, Rutineia Tassi, João F. Carlexo Horn, Jorge V. Pilar, Alejandro R. Ruberto, Carlos A. Depettris, Marcelo J. M. Gómez y Julio César Ríos.