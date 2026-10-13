Operaron al papa León XIV: le extirparon un tumor maligno del pulmón

El Vaticano difundió este martes el primer parte médico del papa León XIV, operado del nódulo que tenía en un pulmón. El pontífice había ingresado al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma.

"El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios", informó la Santa Sede. La intervención se realizó con cirugía asistida por video y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar una resección radical.

La operación

El procedimiento duró 90 minutos, aunque el Papa permaneció en el quirófano alrededor de tres horas. "El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones", señaló el comunicado. Tras la cirugía despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, volvió a su habitación en la décima planta del hospital.

La operación estuvo a cargo de un equipo dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico con miles de intervenciones de este tipo.

El domingo, después del rezo del Ángelus, León XIV había anunciado que sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo detectado en una fase muy temprana y bien localizado. Fuentes del Vaticano precisaron el lunes que el hallazgo se produjo en una revisión médica de rutina y que el posoperatorio durará una semana.

Agenda cancelada

El pontífice, de 71 años, mantuvo su actividad con normalidad el lunes: según el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales. Entre ellos estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre por la hospitalización y la operación. La suspensión obligó a reorganizar otros compromisos: