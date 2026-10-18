El Papa retoma su actividad y crece la expectativa por el viaje a Sudamérica

El papa León XIV reapareció este domingo ante miles de fieles en la oración del Ángelus, desde la ventana del palacio apostólico que da a la plaza de San Pedro, y anunció que retomará su actividad de forma gradual tras la operación en la que le extirparon un nódulo de un pulmón.

"Una vez superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, con la ayuda de Dios y de sus oraciones", dijo el pontífice.

León XIV también se refirió a lo que vivió en los últimos días: "Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia".

Qué dijo el cirujano sobre el viaje

El sábado, Stefano Margaritora, el cirujano que operó a Robert Prevost, declaró que "no hay motivos clínicos" para que el Papa no pueda realizar el viaje previsto a Sudamérica.

Según el médico, tras este tipo de intervención se necesitan un par de semanas para una recuperación física completa. Dado que ya pasó casi una semana, calculó que el pontífice podrá estar plenamente recuperado en unos diez días más. Sobre un viaje largo en avión dentro de aproximadamente tres semanas, sostuvo que no ve impedimentos clínicos.

El Papa no anticipó en el Ángelus qué hará con la gira. La confirmación, postergación o suspensión depende de su decisión personal, y cualquier anuncio oficial se hará de forma conjunta entre la Santa Sede, las autoridades nacionales y las conferencias episcopales de los tres países.

La evolución de su salud

El domingo anterior, el pontífice anunció desde la misma ventana que pocos días después lo internarían para extirparle un nódulo pulmonar, detectado "en una fase muy inicial y bien localizado".

El martes, el Vaticano informó que la intervención había sido exitosa y admitió la existencia de cáncer. Se le extirpó un lóbulo pulmonar.

El viernes se difundieron fotos del Papa celebrando misa de pie en una capilla improvisada en el Policlínico Gemelli.

El sábado recibió el alta y regresó a su departamento en el Palacio Apostólico.

Durante la internación, el Papa firmó documentos, nombró obispos, envió mensajes y el jueves dialogó con Vladimir Putin. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, había dicho que la decisión inicial era continuar con la agenda prevista, pero que todo dependería de cómo evolucionaran los acontecimientos.

La inquietud en el Gobierno argentino

En el Gobierno argentino no se oculta la inquietud por los efectos políticos y sociales que pueda tener la visita, en particular por la reafirmación que puede hacer León sobre la justicia social, la dignidad de las personas y los derechos humanos, en el marco de la doctrina social de la Iglesia.

Como ejemplo, el viernes el Papa envió un mensaje al director general de la FAO por la Jornada Mundial de la Alimentación. Allí sostuvo que "el hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva" y calificó de "intolerable" que "el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada". También afirmó que el acceso regular a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental y que garantizarlo es una obligación de justicia para los Estados y la comunidad internacional.