El Paraná llegó a los 7 metros y ya hay 646 evacuados en Corrientes

El río Paraná alcanzó este domingo los 7,00 metros en Corrientes, según informó la Prefectura Naval. La marca se registró por la tarde y superó los 6,91 metros medidos durante la mañana. El caudal sigue en alza y el monitoreo es constante.

En Punta San Sebastián el agua está a centímetros de empezar a cubrir la zona. Cerca del puente interprovincial las playas ya no se ven, y en playa Arazaty el avance del río redujo la franja de arena. El municipio de la capital restringió en los últimos días el acceso a Malvinas I y II.

Evacuados y autoevacuados

Defensa Civil contabiliza 289 personas evacuadas y 357 autoevacuadas, lo que suma 646 personas que dejaron sus hogares. El relevamiento incluye Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

Capital encabeza la lista por la cantidad de autoevacuados, que llegó a 339 durante la noche del sábado.

Recomendaciones de Prefectura

Ante la crecida, Prefectura Naval pidió a la población:

Evitar por completo la navegación nocturna o con visibilidad reducida.

No ingresar al agua en sectores no habilitados o con condiciones de riesgo.

Respetar las restricciones, señalizaciones e instrucciones del personal de control.

La fuerza mantiene el monitoreo del río e informará a través de sus canales oficiales. Para emergencias están disponibles la línea gratuita 106 de Emergencias Náuticas y el teléfono 3794-421477.