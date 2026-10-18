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El Paraná llegó a los 7 metros y ya hay 646 evacuados en Corrientes

La Prefectura Naval registró este domingo una marca de 7,00 metros en la capital correntina, por encima de los 6,91 de la mañana. Defensa Civil contabiliza 289 evacuados y 357 autoevacuados en distintas localidades de la provincia.

Por WebMaster 1 min de lectura50 visualizaciones
El Paraná llegó a los 7 metros y ya hay 646 evacuados en Corrientes

El río Paraná alcanzó este domingo los 7,00 metros en Corrientes, según informó la Prefectura Naval. La marca se registró por la tarde y superó los 6,91 metros medidos durante la mañana. El caudal sigue en alza y el monitoreo es constante.

En Punta San Sebastián el agua está a centímetros de empezar a cubrir la zona. Cerca del puente interprovincial las playas ya no se ven, y en playa Arazaty el avance del río redujo la franja de arena. El municipio de la capital restringió en los últimos días el acceso a Malvinas I y II.

Evacuados y autoevacuados

Defensa Civil contabiliza 289 personas evacuadas y 357 autoevacuadas, lo que suma 646 personas que dejaron sus hogares. El relevamiento incluye Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

Capital encabeza la lista por la cantidad de autoevacuados, que llegó a 339 durante la noche del sábado.

Recomendaciones de Prefectura

Ante la crecida, Prefectura Naval pidió a la población:

  • Evitar por completo la navegación nocturna o con visibilidad reducida.
  • No ingresar al agua en sectores no habilitados o con condiciones de riesgo.
  • Respetar las restricciones, señalizaciones e instrucciones del personal de control.

La fuerza mantiene el monitoreo del río e informará a través de sus canales oficiales. Para emergencias están disponibles la línea gratuita 106 de Emergencias Náuticas y el teléfono 3794-421477.

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