Francia: disturbios y 166 detenidos en una jornada de protestas

Una nueva jornada de protestas sociales dejó disturbios y detenciones en varias ciudades de Francia este sábado 17 de octubre. El Ministerio del Interior informó 166 detenciones en todo el país hasta el mediodía.

Las manifestaciones reunieron a estudiantes, sectores vinculados al movimiento de los Chalecos Amarillos y otros colectivos. Los reclamos se centran en el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles, las condiciones educativas y la caída del poder adquisitivo.

Incidentes en varias ciudades

En París, la Policía hizo controles preventivos y dispersó concentraciones. Se registraron intentos de bloqueo y daños en edificios, entre ellos instalaciones de medios de comunicación.

En Marsella, manifestantes quemaron contenedores y mobiliario urbano, y comercios y dependencias policiales sufrieron daños. En Lyon y Rennes hubo concentraciones y bloqueos de calles que motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad. Las protestas también llegaron a otras localidades, con cortes de rutas y bloqueos de espacios públicos.

Más de 10.000 efectivos desplegados

El Gobierno francés desplegó más de 10.000 policías y gendarmes, de los cuales unos 5.000 fueron asignados a París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a las autoridades locales que intervinieran para liberar las vías y las instalaciones bloqueadas.

En la capital se establecieron restricciones para las concentraciones en sectores estratégicos, entre ellos los alrededores del Palacio del Elíseo, la sede del Gobierno y los Campos Elíseos.

El presidente Emmanuel Macron había pedido calma y respeto antes de las movilizaciones, y defendió el derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica. Las autoridades siguen la situación ante la posibilidad de que continúen los incidentes en distintas regiones del país.