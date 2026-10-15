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Economia

Banco de Corrientes: 50% de reintegro por el Día de la Madre

El sábado 17 y el domingo 18 de octubre, los clientes del Banco de Corrientes acceden a un 50% de reintegro con tope de $100.000 en más de 2.000 comercios de la provincia. También hay hasta 24 cuotas sin interés en la tienda online.

Por WebMaster 1 min de lectura40 visualizaciones
Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels
Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels

El Gobierno de Corrientes y el Banco de Corrientes lanzaron una promoción por el Día de la Madre que estará vigente el sábado 17 y el domingo 18 de octubre en más de 2.000 comercios adheridos de toda la provincia.

Los clientes que paguen con tarjetas de crédito del Banco de Corrientes obtienen un 50% de reintegro, con un tope de $100.000.

Beneficios en locales y online

En los comercios adheridos, la promoción incluye:

  • 50% de reintegro con tarjetas de crédito del Banco de Corrientes, con tope de $100.000.
  • Hasta 6 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, zapaterías, librerías, florerías, ópticas, perfumerías, joyerías y gastronomía, entre otros.

En Tienda Más Banco, la plataforma de comercio electrónico de la entidad, se puede financiar la compra en hasta 24 cuotas sin interés hasta el 18 de octubre inclusive.

La propuesta se presenta bajo el concepto "Mamá es única. Nuestra forma de agradecerle, también".

Consultas

Las bases, condiciones, topes de reintegro y el listado completo de comercios adheridos están disponibles en www.promosdelbanco.com. La tienda online se puede consultar en www.tiendamasbanco.com.ar.

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