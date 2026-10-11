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Repartió su primera pizza y era para su propia casa

Un joven brasileño de 19 años debutaba como repartidor cuando la dirección lo llevó hasta la puerta de su casa: su familia lo esperaba con aplausos y cámaras para festejar su primer día de trabajo.

Por WebMaster 1 min de lectura61 visualizaciones
Repartió su primera pizza y era para su propia casa

Un pedido armado por su propia madre

Jhon Lincon, de 19 años, había conseguido trabajo como repartidor de pizzas en Río Branco, Brasil. Estaba nervioso por su primer turno y quería hacer bien las cosas.

Sin que él lo supiera, su madre, Hetiene, llamó a la pizzería e hizo un pedido con una condición: que fuera su hijo quien lo llevara.

Jhon tomó la caja y salió a cumplir con el domicilio sin sospechar nada. Al llegar a la dirección, reconoció la fachada de su propia casa.

La sorpresa familiar

Afuera lo esperaban su madre, sus hermanos y su hermana Natasha, con cámaras y aplausos. La emoción del momento fue tal que, según relató la familia, se olvidó de entregar la pizza.

Después de ese primer día, Hetiene empezó a pedir una pizza por semana para coincidir con los turnos de su hijo. En cada pedido agregaba una aclaración puntual: que el envío lo hiciera "el mejor repartidor", en referencia a Jhon.

Para él, aquella primera entrega terminó siendo la forma que encontró su familia de mostrarle que estaban orgullosos de verlo arrancar en su primer trabajo.

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