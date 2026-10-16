Jana Maradona desmintió un acuerdo con Morla y apuntó contra Dalma

Jana Maradona respondió a las sospechas de sus medias hermanas Dalma y Gianinna sobre un supuesto acuerdo con Matías Morla para absolver al psicólogo Carlos Díaz en la causa por la muerte de Diego Maradona. Lo hizo con un mensaje en sus redes, donde negó cualquier arreglo y cuestionó a Dalma por instalar esa versión.

"No me paga Morla, no arreglé con Morla", escribió Jana, y aseguró que hace seis años pelea junto a sus hermanas contra el abogado en otro juicio penal.

La respuesta a Dalma

Jana sostuvo que antes de los alegatos sus abogados hablaron con los de las querellas y con la fiscalía, y que el punto Díaz fue tema de debate. Según su relato, de siete imputados coincidieron en seis. "Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente", planteó.

Sobre Díaz, aclaró que le sigue pareciendo "un imbécil y desagradable como persona" y que así lo dijo en su alegato. En ese alegato pidió que se investigue como coautores del homicidio de su padre a Pomargo, cuñado de Morla, y a Vanesa Morla, hermana del abogado.

"Dalma, el problema no es que te expreses (...). El problema es que intentas generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira", le respondió. Y agregó: "No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos, solo que normalmente son en el ámbito privado".

El descargo completo

Jana afirmó que su posición en la causa es clara y que no omitió ni inventó nada. También dijo que si sus hermanas quieren saber la verdad, tienen su número y pueden escribirle, en vez de hablar en medios y redes.

"Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos", escribió. "Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo".

Cerró su mensaje agradeciendo el apoyo recibido y afirmando que el tema termina ahí.