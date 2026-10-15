Clausuran una carnicería en Monte Caseros y decomisan casi 60 kilos de carne

Una carnicería de Monte Caseros fue clausurada y casi 60 kilos de carne quedaron decomisados tras un control de salubridad. El operativo lo hicieron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros junto con personal de Bromatología Municipal.

El hallazgo

Durante una inspección de rutina en el local, los inspectores revisaron la mercadería exhibida y la que estaba almacenada. Encontraron dos costillares y un cuarto desmenuzado con abundante tierra y pasto adheridos, con un peso total de 59,8 kilogramos.

El responsable del comercio tampoco pudo presentar en el momento del control la documentación que certifique el origen legal de la carne ni las condiciones reglamentarias de faena.

Decomiso e investigación

Ante esas irregularidades, las autoridades decomisaron el producto de inmediato para resguardar la salud pública. También dieron intervención a la Fiscalía de turno, que inició las actuaciones para establecer la procedencia del cargamento secuestrado.

El procedimiento se enmarca en los controles de salubridad y prevención del abigeato que se realizan en la zona.