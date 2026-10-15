Corrientes: 108 evacuados por las crecidas del Paraná y el Uruguay

Corrientes registra 108 personas evacuadas y autoevacuadas en cinco localidades por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, según datos de Defensa Civil de la provincia. Las familias afectadas están en Isla Apipé, Paso de los Libres, Ituzaingó, Itatí y Yahapé.

Dónde están los evacuados

Isla Apipé: 42 personas de 18 familias , alojadas en viviendas municipales y de familiares. Es el distrito con más afectados.

, alojadas en viviendas municipales y de familiares. Es el distrito con más afectados. Paso de los Libres: 31 personas de seis familias, en el ex Regimiento de Infantería de Monte N.º 5.

Ituzaingó: 19 personas de cuatro familias, entre casas de familiares, la Capilla de Isla Apipé Chico y el albergue del Club San Martín.

Itatí: 14 personas de cinco familias, en la Casa Promesera y el hospedaje Taba Cué.

Yahapé, departamento Berón de Astrada: dos personas de una familia, autoevacuadas en la vivienda de familiares.

Los niveles de los ríos

En la cuenca del Paraná, Ituzaingó alcanzó los 4,53 metros, por encima del nivel de evacuación de 4 metros. En Itatí el río llegó a 6,46 metros, a 34 centímetros del nivel de alerta de 6,80 metros.

Sobre el río Uruguay, Paso de los Libres es uno de los escenarios más comprometidos: el río llegó a 9,42 metros, 92 centímetros por encima del nivel de evacuación de 8,50 metros. La provincia monitorea la situación en las distintas localidades.