El BCRA dice que la morosidad baja y el crédito se recupera

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó ante inversores en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial que se realizan en Tailandia un panorama de mejora del crédito y de la morosidad. Según Werning, la morosidad está cayendo si se toma la media móvil de los últimos tres meses. El dato oficial se conocerá este viernes, cuando el BCRA publique el Informe sobre Bancos de agosto. En julio, la mora de las familias había subido 0,1 puntos y llegaba al 12,9% del crédito otorgado a ese segmento.

El funcionario también dijo que el BCRA no intervendrá en el debate del Congreso sobre los proyectos para aliviar la situación de los endeudados. Sostuvo que el organismo no recurrirá a "atajos que conllevan costos ocultos", como rescatar bancos, flexibilizar los criterios de evaluación crediticia o modificar el esquema de protección a los depositantes.

Crédito en dólares y en pesos

La presentación mostró una recuperación del crédito al sector privado entre mayo y septiembre. Esa mejora estuvo explicada sobre todo por el aumento de los préstamos en dólares, que crecieron durante todo el período. El crédito en pesos, en cambio, solo subió en junio, julio y agosto.

El documento presentado por Werning afirma que "las tasas de financiación bancaria son negativas en términos reales" y que los tipos de interés de los préstamos bajaron para las empresas y están empezando a bajar para los hogares. También señala que los otros canales financieros siguen abiertos: "si bien el crédito bancario se está reactivando, la financiación a través del mercado de capitales interno nunca se detuvo".

Los proyectos del BCRA

Werning detalló ante los inversores los cambios que impulsa el organismo para ampliar el crédito al sector privado: