Corrientes en alerta por el riesgo de dengue tras las lluvias

Las lluvias y tormentas de la semana pasada en gran parte de la provincia dejaron agua acumulada en recipientes y aumentaron las poblaciones de mosquitos, vectores del dengue, el zika y el chikungunya. El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari, insistió en un comunicado con las recomendaciones de prevención.

"La posible acumulación de agua en recipientes luego de la lluvia puede servir como reservorio para larvas", señaló la cartera sanitaria. También advirtió que el movimiento turístico habitual de esta época puede aumentar el riesgo de circulación viral y pidió que quienes viajen a zonas con casos registrados usen repelente.

Vigilancia y síntomas

Desde la Dirección General de Epidemiología, a cargo de Angelina Bobadilla, informaron que se trabaja en la etapa de preparación en interbrote, con vigilancia intensificada de los síndromes febriles para el diagnóstico temprano.

La transmisión es por la picadura de un mosquito infectado. La enfermedad afecta a personas de todas las edades, con síntomas que van de fiebre leve a fiebre incapacitante, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, y enrojecimiento de la piel. Puede progresar a formas graves y ser mortal.

Prevención y vacunación

Vaciar, limpiar y cubrir macetas, neumáticos y todo recipiente que pueda acumular agua.

Usar repelente a diario en la piel y la ropa, y vestir mangas largas y pantalones largos al aire libre.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Cambiar seguido el agua de bebederos y floreros.

Mantener limpios desagües y canaletas.

La vacuna contra el dengue está disponible para personas de 15 a 59 años. Los interesados pueden inscribirse en vacunacion.corrientes.gob.ar. En Capital, los puntos de inmunización son el Hospital de Campaña y la Estación Saludable de la plaza Cabral.

Sin casos nuevos

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que no se notificaron nuevos casos de dengue. Se mantienen los tres confirmados en la provincia de Buenos Aires con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador. De los 808 casos sospechosos notificados desde el inicio de la temporada 2026-2027, 6 fueron clasificados como probables en Salta y Buenos Aires, 519 se descartaron y 280 siguen en estudio.

En cuanto al chikungunya, no se registraron nuevos casos. En lo que va de la temporada se confirmó uno solo en Orán, Salta, con antecedente de viaje a Bolivia.

El último gran brote en la provincia coincidió con la epidemia de fines de 2023 y los primeros meses de 2024. Corrientes registró un pico de 6.000 contagios y ocho personas fallecidas.