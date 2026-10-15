Corrientes refuerza obras y asiste a evacuados por la creciente

El Gobierno de Corrientes mantiene el monitoreo de las localidades afectadas por la creciente de los ríos Paraná y Uruguay y coordina la asistencia con los municipios. Así lo informó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, tras la reunión del Comando de Emergencia (COE), donde se evaluaron los preparativos ante la posibilidad de nuevas lluvias.

La Provincia viene trabajando desde antes por los efectos de El Niño, con limpieza y profundización de canales, adecuación de desagües y mantenimiento de alcantarillas. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua de lluvia hacia el río Paraná, aunque el propio ministro advirtió que la altura del río puede complicar el sistema de drenaje.

Obras de defensa y drenaje

En Corrientes capital, Meza mencionó los avances en el barrio Santa Rosa y la licitación en curso para intervenir el desagüe pluvial en la zona de las calles Borgatti e Yrigoyen, en el barrio Cambá Cuá. Hay otros proyectos en estudio para mejorar el escurrimiento.

En Paso de la Patria, el gobernador pidió revisar las obras de defensa que se iniciaron con financiamiento nacional y quedaron inconclusas. La Provincia analizará si la Nación continúa esos trabajos o si deberá asumir su ejecución. Son intervenciones destinadas a proteger la localidad ante un eventual avance del río.

Prioridad climática y plan para el ganado

Meza confirmó que las inversiones previstas para el desarrollo de Corrientes seguirán adelante, aunque algunos trámites podrían postergarse si la situación se agrava. Entre los proyectos mencionó las intervenciones en las rutas provinciales 27, 68, 5 y 43.

"Hoy la atención y la prioridad es la situación climática", afirmó el ministro. Una vez superada esta etapa, la Provincia buscará retomar el ritmo de inversión en infraestructura.

Además, anticipó un plan de alimentos para el ganado de la isla Apipé, una de las zonas productivas alcanzadas por la creciente.