Loan: declara el abuelo de Lucio Dupuy y una familiar del niño

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña suma este jueves dos testimonios. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto, declara por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. También está citada Betiana Soledad Caballero, familiar del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Dupuy reside en La Pampa y prestará testimonio desde una sede judicial de esa provincia. Su comparecencia había sido fijada en principio para septiembre, pero el tribunal la pasó a modalidad presencial después de que las partes objetaran una primera propuesta remota. El testigo pidió después volver a declarar a distancia por problemas de salud. El tribunal aceptó que la audiencia se haga por Zoom y la reprogramó para este jueves.

Qué se espera de los testimonios

La declaración de Dupuy está vinculada con la presencia en 9 de Julio de un grupo de personas que usó su nombre y el de la fundación como referencia para justificar su participación en el caso. Nueve integrantes de ese grupo quedaron imputados por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos, entre ellos estafa calificada.

Caballero es familiar de Loan. Sus padres participaron de los primeros rastrillajes, por lo que se espera que aporte datos de la búsqueda inicial, en especial de la falsa alarma sobre el hallazgo del menor en la madrugada del 14 de junio, que movilizó a equipos de salud y personal policial hacia la vivienda de la abuela del niño. La testigo también mantuvo contacto con la hija de Laudelina Peña por el hallazgo de un botín.

Detención por falso testimonio

La jornada llega después de que el tribunal ordenara el miércoles la detención de Agustín Ibarra por presunto falso testimonio. Ibarra, que trasladó a Laudelina Peña cuando presentó ante la Justicia provincial la hipótesis de un supuesto accidente de tránsito, declaró durante más de dos horas. Los jueces consideraron que incurrió en respuestas reticentes, elusivas e inconsistentes ante preguntas sobre su participación en esos hechos.

La audiencia de este jueves será la última de una semana con tres jornadas de debate. Desde la semana próxima, el tribunal prevé dos audiencias semanales hasta el 1° de diciembre. Restan alrededor de 100 testigos por declarar en el proceso, que tiene 17 imputados.