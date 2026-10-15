La creciente del Paraná complica a los ganaderos isleños de Corrientes

La creciente del río Paraná afecta a los pequeños productores ganaderos de Empedrado y Bella Vista. En Empedrado hay 1.800 vacunos en riesgo y unos 50 productores intentan ponerlos a salvo, mientras el río alcanzó los 4,86 metros. La marca está lejos del alerta urbano, pero las islas ya sufren el avance de las aguas.

Allí viven unas 200 personas y algunas familias comenzaron a autoevacuarse, según informó el intendente Fernando "Chara" Echeverría. No hay alojados en el centro municipal.

Falta de barcazas

El obstáculo más urgente es la falta de una embarcación para transportar la hacienda al continente. La barcaza privada que prestaba servicio en la zona fue trasladada a Entre Ríos y otra, ubicada en Goya, podría tardar diez días en llegar.

"El isleño ahorra en vacas", dijo Echeverría, al explicar que cada cabeza representa años de trabajo y, muchas veces, la única reserva económica de una familia. Algunos productores intentan cruces por cuenta propia, pese a las restricciones de las autoridades. También hay riesgo por víboras que buscan zonas secas.

El Municipio trabaja con Prefectura Naval, el Senasa, organismos provinciales, bomberos voluntarios y la Policía en un plan de contingencia. Ya se identificaron tres puntos de desembarco, pero todavía no se resolvió la disponibilidad de transporte para concretar los operativos.

Muertes en el Carrizal

En Bella Vista, la situación es más grave. Eduardo Cardozo, pequeño productor de Tres de Abril, contó a radio Dos que algunas vacas mueren agotadas o atrapadas entre los camalotes cuando intentan atravesar los sectores inundados del Carrizal.

"Estamos perdiendo nuestros animales, mueren en el camino, la situación es desesperante", relató. Reunir la hacienda y conducirla hasta un lugar seguro puede llevar una jornada entera. Los terneros más pequeños son trasladados en lanchas o canoas, pero la vegetación flotante impide avanzar incluso con remos y palos.

Familiares y vecinos se ayudan, pero falta espacio. Los campos altos disponibles para arrendar escasean y algunos productores dejan transitoriamente los animales a la vera de los caminos.

Respuesta provincial

El ministro de Producción, Walter Chávez, sostuvo que la Provincia desarrolla desde hace más de tres meses tareas de información y prevención para que los productores se preparen ante las crecientes. Reconoció que las dificultades se hicieron más visibles desde el fin de semana, especialmente en las islas y durante el traslado de hacienda.

El funcionario mencionó las gestiones con el intendente de Isla Apipé Grande, Gustavo Figueredo, y la presencia del gobernador en esa zona, afectada por la apertura de compuertas de Yacyretá. También anticipó una reunión del Gabinete con Defensa Civil para evaluar los niveles de los ríos y las medidas necesarias.

"Los pronósticos hablan de lluvias intensas y de que esto se irá dando con mayor frecuencia", advirtió Chávez.

Emergencia hídrica y despliegue militar

Itatí declaró la emergencia hídrica ante el sostenido incremento del caudal. El intendente Francisco Romero informó que el Paraná alcanzó los 6,46 metros en el puerto de esa localidad, tras subir 39 centímetros en 24 horas. Con esa marca, el río estaba a solo 14 centímetros del nivel de alerta y a 1,04 metros del nivel de evacuación.

La situación ya provocó el desplazamiento de 70 personas que decidieron autoevacuarse y, según las previsiones municipales, otras 50 familias podrían abandonar sus hogares en las próximas horas.

Empedrado también permanece bajo emergencia hídrica desde el lunes 12 de octubre, cuando el Municipio dictó la Resolución Nº 431/2026 ante el riesgo de inundaciones y anegamientos asociados al fenómeno de El Niño.

En paralelo, la Armada Argentina inició un despliegue preventivo de buques y personal de Infantería de Marina hacia Corrientes. El operativo incluye el buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate", la lancha patrullera ARA "Punta Mogotes" y efectivos especializados, además de vehículos anfibios. Las unidades tendrán como base el puerto capitalino y permanecerán inicialmente durante tres meses.