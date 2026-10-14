Mia Goth denuncia que Instagram difundió una imagen falsa de ella

La actriz Mia Goth cuestionó a Instagram por haber permitido la difusión de una imagen suya generada con inteligencia artificial. La foto, publicada por la cuenta miagoth_, que tenía la tilde azul de verificación, mostraba a Goth con una remera que decía "MY EX IS MY BIGGEST FAN" y estaba acompañada por la canción "Single Ladies" de Beyoncé.

La imagen se viralizó y medios de entretenimiento como OK! y People la trataron como auténtica. Cientos de miles de usuarios, entre ellos algunos de la industria del espectáculo, le dieron "me gusta". Luego, capturas de la publicación circularon por otras redes.

La respuesta de la actriz

La representante de Goth, Christine Tripicchio, dijo que la imagen fue generada con IA y que la cuenta había sido denunciada ante Instagram para que la eliminara. "Mia Goth no tiene propiedad ni participa en redes sociales en ninguna plataforma. Hemos presentado múltiples quejas ante Instagram para eliminar la cuenta de fans verificada que sigue publicando imágenes falsas generadas con IA de Mia Goth", declaró a The Verge.

"Es incomprensible que Instagram evidentemente priorice la difusión de imágenes falsas y manipuladas por sobre la protección y la integridad de la imagen de una figura pública", agregó Tripicchio.

La cuenta miagoth_ se presentaba como administrada por fans, pero la tilde azul, que durante años indicó que una cuenta era oficial y auténtica, generó confusión. Tenía más de un millón de seguidores. Meta comenzó a vender las verificaciones hace varios años, lo que permitió que páginas como esta obtuvieran el distintivo aunque no fueran manejadas por la persona retratada.

El alcance de las imágenes con IA

Meta no respondió a un pedido de comentarios. Para el martes por la mañana, la cuenta miagoth_ ya no aparecía en Instagram.

En lugar de prohibir el contenido generado con IA de personas reales, Meta optó por etiquetar parte de ese material. Los videos fotorrealistas hechos con IA pueden requerir una etiqueta, pero las reglas de la empresa incluyen una excepción: la etiqueta no es obligatoria para las imágenes fijas. El contenido con IA que muestra a personas reales, incluidas figuras públicas, suele acumular millones de reproducciones en Instagram.

Otras figuras del espectáculo ya habían planteado su preocupación por el uso de sus imágenes. En 2024, Scarlett Johansson denunció que OpenAI usó una voz similar a la suya para ChatGPT después de que ella rechazara trabajar en el proyecto. Ese mismo año, Taylor Swift respaldó a Kamala Harris para presidenta y dijo que las imágenes generadas con IA que publicó Donald Trump la hicieron tomar conciencia de que debía "combatir la desinformación" sobre a quién votaría.