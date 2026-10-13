Una testigo complicó a Laudelina por el botín de Loan

Carlota Eugenia Moreira, de 32 años y oriunda de 9 de Julio, declaró este jueves en la audiencia número 33 del juicio federal por la desaparición de Loan Danilo Peña. Se había sumado a la búsqueda al día siguiente del hecho, cuando llevó mercaderías a la casa de la abuela Catalina junto a su amiga María Duarte. Sin buscarlo, terminó como testigo clave del caso.

Su testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes apuntó a Laudelina Peña, tía del nene, sospechada de haber plantado el botín donde fue hallado como parte de una estrategia para desviar la búsqueda.

Qué dijo la testigo

"Por lo que yo vi, si pierde un nene (el botín) no iba a quedar tan enterrado como estaba", declaró Moreira, madre de dos chicos.

La testigo también relató que el calzado tenía barro en la plantilla, del lado de adentro, donde había estado el pie del menor. Cuando intentó entrar al lodazal donde apareció el botín, Laudelina le dio un golpe en un brazo para frenarla y le advirtió que se iba a hundir en el barro.

"¿Cómo sabía Laudelina que se iba a hundir?", preguntó la fiscal Tamara Pourcel, según consignó la crónica de la audiencia.

Los indicios que complican a la tía

El botín encontrado es del pie izquierdo, pero una información del expediente indica que las huellas corresponderían a un pie derecho.

Se habló de huellas con "deditos" marcados en el terreno, pero no se buscó una media ni antes ni después del hallazgo, pese a que ese día Loan llevaba puestas.

La que entró al lodo a buscar el calzado fue Macarena Peña. A ella, según la testigo, Laudelina no le advirtió que se podía hundir, aunque el barro le llegó a los tobillos.

Laudelina, su hija, María Duarte y Carlota Moreira fueron directamente hasta donde estaba clavado un palo. En el lugar ya estaban el comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez, que no pusieron objeciones para que las cuatro mujeres ingresaran a ese sector de unos 3 por 2 metros de barro. Después el sitio fue custodiado por aspirantes de la fuerza provincial.

En el lugar ya estaban el comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez, que no pusieron objeciones para que las cuatro mujeres ingresaran a ese sector de unos 3 por 2 metros de barro. Después el sitio fue custodiado por aspirantes de la fuerza provincial. Según respondió la testigo al abogado Rodolfo Baqué, no se labró un acta ni un borrador del hallazgo.

El camino desde el naranjal, donde Loan fue visto por última vez, hasta el sitio del botín es largo para recorrerlo a pie. La testigo ejemplificó que desde la casa de la abuela Catalina hasta ese lugar caminaron una hora. "Es un camino con montes", indicó.

La llamada "con colitas"

Después del hallazgo del botín, cuando volvían a la casa de Catalina, Laudelina recibió una llamada en su celular y cortó la conversación con la excusa de que tenía compañía. Según Moreira, usó la frase "no puedo hablar, estoy con colitas".

Al declarar en primera instancia, la testigo admitió que se quedó pensando en esa frase, aunque al principio se lo tomó en broma.