Ecoturismo y pesca lideraron el fin de semana largo en Corrientes

El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre dejó en Corrientes un promedio provincial de 72% de reservas hoteleras, con unas 15.215 plazas ocupadas, según cifras del Observatorio Turístico Provincial. La estadía promedio fue de tres noches por visitante, por encima del promedio nacional de 1,8 días.

Cómo se repartió la demanda

El ecoturismo fue la modalidad más elegida, con el 37% de las preferencias. El interés se concentró en la observación de fauna en el Parque Provincial y Nacional Iberá, con avistajes de carpinchos, yacarés y aves. La pesca deportiva quedó segunda, con el 25%, y sostuvo el movimiento en comunas ribereñas como Ituzaingó, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Empedrado y Esquina, con excursiones embarcadas y captura con devolución del dorado y otras especies del Paraná.

El turismo histórico y cultural captó el 18% de las preferencias, con circuitos por el patrimonio jesuítico-guaraní y visitas a pueblos del Interior. El 20% restante se repartió entre paseos por la costanera de Corrientes Capital, gastronomía regional y travesías náuticas.

Por zona, el corredor Solar de las Huellas encabezó las reservas previas con 69%, seguido por Paraná Sur con 66%. Los esteros del Iberá registraron 59% en sus portales de acceso, el corredor Alto Paraná 57%, la región Jesuítico Guaraní 47%, el Gran Corrientes 43% y el Sur Correntino 18%.

El escenario nacional

A nivel país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa relevó 1.490.400 turistas en movimiento, con un impacto económico directo de 313.610 millones de pesos. La cantidad de viajeros creció 3,5% frente al mismo feriado de 2025, pero la estadía promedio cayó de 2 a 1,8 días, una baja interanual del 10%.

El gasto diario por turista llegó a 116.900 pesos, un alza real del 5%, aunque el gasto total consolidado bajó 2,2% en términos reales por la menor cantidad de noches. En el Litoral los comportamientos fueron dispares: el Bañado La Estrella, en Formosa, alcanzó 80% de ocupación con un gasto diario de 180.000 pesos por persona, mientras que Chaco promedió 40% de ocupación con 75.000 pesos por visitante. En Misiones hubo contrastes entre el 80% de Oberá y el 26,7% de Posadas.