Juicio por Loan: declaran seis vecinos del paraje Algarrobal

El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanuda este martes 13 de octubre las audiencias del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024. La jornada empieza a las 8:30 y tiene citados a seis testigos de la zona.

Quiénes declaran

Los citados a comparecer ante el tribunal son:

Raúl Anselmo Chamorro

Agustina Abigail Chamorro

Ramón Ignacio Robledo, conocido como "Moncho"

Argentina Maldonado

Mariana Tatiana Galarza

Carlota Eugenia Moreira

Entre los testigos hay integrantes de las familias Chamorro y Robledo, cuyas viviendas fueron incluidas en el relevamiento de los alrededores de la casa de Catalina Peña, abuela del menor, y del naranjal donde se perdió el rastro de Loan.

El relevamiento en la zona

Durante la etapa de investigación, los investigadores relevaron inmuebles del sector. Entre ellos figura la propiedad denominada "Campo N°6", de la casa de Don Chamorro. En ese lugar entrevistaron a Agustina Chamorro, que convivía con su abuelo y cuyo testimonio quedó incorporado a las actuaciones tras la elevación a juicio. Las actuaciones también incluyeron el acceso a una estancia identificada como propiedad de Don Robledo y a otras viviendas del sector.

Para los investigadores, las entrevistas y las inspecciones en esos inmuebles permitieron establecer que el naranjal y las inmediaciones de la casa de Catalina Peña no estaban deshabitados, como se había presentado al principio, sino que había varias viviendas y pobladores en las cercanías.

Con estas comparecencias, la Fiscalía busca reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición del menor en junio de 2024.