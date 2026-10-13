La informalidad laboral supera el 80% entre los cuentapropistas del NEA

La informalidad laboral en el NEA y el NOA vuelve al centro de la escena este martes, cuando el INDEC publique el índice de inflación de septiembre. Las estimaciones privadas anticipan una aceleración cercana al 2% mensual, impulsada por los alimentos, después de que agosto registrara el menor aumento en 14 meses.

Un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) muestra las diferencias territoriales en la registración laboral. Mientras el promedio nacional de informalidad es del 45%, los aglomerados del NEA y el NOA relevados van del 43,9% al 56,2%.

El peso del trabajo por cuenta propia

El dato más alto aparece entre los trabajadores independientes. En Formosa, el 87,9% de los cuentapropistas trabaja sin registrar. Le siguen el Gran Tucumán-Tafí Viejo, con 87,6%, y Santiago del Estero-La Banda, con 87,5%.

Gran San Juan: 83% de informalidad entre cuentapropistas.

Conurbano bonaerense: 47,5% de informalidad total.

Ciudad de Buenos Aires: alrededor del 26%.

Neuquén: 26,4%, en un contexto de actividad hidrocarburífera, minería y energía.

Patagonia: tasas de informalidad total de entre 18% y 33,5%, según la localidad.

El informe atribuye esos valores a estructuras productivas con muchas actividades de baja productividad, empleos de pequeña escala y ocupaciones independientes sin aportes previsionales ni cobertura de salud vinculada al trabajo.

Inflación y poder de compra

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó para septiembre una inflación mensual del 1,9% y una variación interanual del 30,3% para diciembre de 2026. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el 2% y se ubica en un rango de entre 1,5% y 2%, y planteó que podría bajar a entre 1% y 1,5% mensual si se mantiene el orden fiscal y monetario.

Para los trabajadores informales, el índice general no es el único factor. Sin salario fijo ni actualización periódica, dependen de ingresos diarios o semanales y de cómo evolucionan los alimentos, el transporte, los alquileres y las tarifas de electricidad, gas, telefonía e internet.

Los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a cubrir necesidades básicas, por lo que una suba de alimentos reduce el margen para otros gastos. Los asalariados registrados cuentan con mecanismos de negociación y protección; los informales, no.

El informe también señala que la persistencia de altos niveles de informalidad limita los aportes previsionales y la recaudación asociada al empleo registrado.