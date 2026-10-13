RJ Mitte, actor de Breaking Bad, murió por suicidio a los 34 años

La representante de RJ Mitte confirmó que el actor, conocido por su papel de Walter "Flynn" White Jr. en Breaking Bad, murió por suicidio el lunes 12 de octubre en su residencia de Brownsville, Texas. Tenía 34 años.

La Policía de Brownsville recibió una llamada a las 12:50, hora local, y encontró al actor sin vida en su domicilio. En un primer momento, las autoridades indicaron que la causa y la manera de la muerte quedaban pendientes por la investigación en curso.

"Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte", señaló su representante en un comunicado.

Breaking Bad y su trabajo por la inclusión

Mitte interpretó a Walter White Jr. en las cinco temporadas de Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan que se emitió por AMC entre 2008 y 2013. Participó en 56 de los 62 episodios. Fue diagnosticado con parálisis cerebral en la infancia, igual que su personaje.

"Partiendo de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma en torno a la concienciación sobre la discapacidad y la inclusión", agregó su representante.

El actor fue embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children's, y presidió The Mitte Foundation, dedicada al apoyo de iniciativas filantrópicas y comunitarias. The Mitte Cultural District lo recordó como un "querido amigo y dedicado defensor de las artes" cuyo compromiso con Brownsville "formará para siempre parte de la historia de nuestra comunidad".

Al momento de su muerte tenía varios proyectos en preproducción y producción, y promocionaba su nueva película, Talking to Strangers, dirigida por Johnny Severin.

Los mensajes de sus compañeros

Bryan Cranston, que interpretó a Walter White, publicó un extenso mensaje en Instagram. Contó que lo conoció cuando Mitte tenía 14 años, al ser elegido para el papel de su hijo en la ficción.

"Nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación", escribió Cranston sobre la relación de su compañero con el diagnóstico de parálisis cerebral.

"Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, buscando cuándo podríamos almorzar juntos", sostuvo. "No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sé que lo amé y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de que el foco de Breaking Bad se apagara... Te voy a extrañar, hijo".

Al cierre del mensaje, Cranston instó a quienes estén atravesando una crisis a comunicarse con la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline. "Hay esperanza", escribió.

Dean Norris, que hizo de Hank Schrader, publicó: "Estoy destrozado. Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la ficción, siempre lo cuidé como a un chico joven en el set. Era un joven de buen corazón y se lo va a extrañar mucho. Esto es tan desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia".

Aaron Paul, que dio vida a Jesse Pinkman, dijo estar "sin palabras" tras enterarse de la muerte de su colega. "Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar. Y a quien esté leyendo esto: sepan que son amados y que no están solos. Recuérdenlo siempre", expresó.

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