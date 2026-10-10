Se declara emergencia en Florida y Alabama por el huracán Isaías

Declaración federal para agilizar la ayuda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la declaración federal de emergencia para zonas de Florida y Alabama afectadas por el huracán Isaías, que tocó tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como categoría 2 y se debilitó rápidamente a categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes.

En Alabama, la medida alcanza a los condados de Baldwin, Mobile y Escambia, sobre la costa del golfo de México, y también incluye a la tribu Poarch Band of Creek Indians, que tiene tierras de reserva en esa zona. La gobernadora Kay Ivey agradeció la aprobación de la solicitud y explicó que la declaración facilita que los organismos federales brinden asistencia de forma más rápida.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó por redes sociales que también se aprobaron declaraciones de emergencia para Florida, estado que se preparaba para el impacto directo de la tormenta.

Vientos, apagones y riesgo de tornados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la población no circular mientras la tormenta avanzaba: "La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles", dijo en una conferencia de prensa el viernes.

El Centro Nacional de Huracanes midió vientos máximos sostenidos de 144 km/h, ya dentro de la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, luego de que Isaías cruzara rápidamente Alabama hacia el norte.

Según el sitio Poweroutage, los cortes de luz afectan a:

más de 430.000 usuarios en Florida

más de 315.000 usuarios en Alabama

Isaías es el primer huracán que golpea el este de Estados Unidos desde el paso de Milton en 2024. Los meteorólogos anticipan fuertes lluvias e inundaciones en el sureste durante el fin de semana, que luego se extenderían hacia el centro-norte y el noreste del país hasta el lunes. También advirtieron sobre la posible formación de tornados en el Panhandle, Georgia y las Carolinas.