Lo absolvieron tras quedarse con un depósito erróneo millonario

Un error de depósito que terminó en la Justicia

Un trabajador chileno identificado como Óscar, que se desempeñaba como asistente de despacho en una empresa de embutidos de Santiago, recibió por error un depósito de más de 165 millones de pesos chilenos, cuando su sueldo mensual rondaba los 500.000 pesos. El monto equivalía a unas 330 veces su salario.

El hecho ocurrió en mayo de 2022. Según la reconstrucción de los hechos, el propio empleado notificó a sus superiores sobre el depósito erróneo, quienes le exigieron la devolución del dinero al día siguiente.

De los mensajes al abogado

Días más tarde, su jefa lo contactó por WhatsApp. Él respondió que recién se despertaba y que se dirigía al banco. Ese fue su último mensaje antes de cortar el contacto con la empresa.

El 2 de junio de 2022, Óscar presentó su renuncia a través de un abogado. El dinero nunca fue devuelto a la compañía.

La empresa inició una denuncia penal en su contra por apropiación indebida. En 2023 se formalizó la acusación y se realizaron revisiones de sus cuentas bancarias. Su defensa sostuvo en todo momento que no existió delito alguno.

La resolución judicial

En septiembre de 2025, un juzgado de Santiago lo absolvió al considerar que recibir una transferencia por error no constituye un delito penal. La empresa apeló el fallo y solicitó su anulación.

En diciembre de 2025, la Justicia chilena confirmó la absolución, dando por cerrado el caso a favor del exempleado.