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Desarrollo Social y la Iglesia trabajan juntos en el hogar de ancianos

El ministro José Irigoyen se reunió con referentes de la parroquia San Antonio de Padua de Virasoro para coordinar el acompañamiento espiritual y social a los residentes del hogar Madre Teresa.

Por WebMaster 1 min de lectura204 visualizaciones
Desarrollo Social y la Iglesia trabajan juntos en el hogar de ancianos

El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, mantuvo una reunión con representantes de la parroquia San Antonio de Padua de Virasoro para avanzar en el trabajo conjunto dentro del hogar de ancianos Madre Teresa.

Del encuentro participaron también la directora Claudia Ruiz Díaz, la coordinadora Nelly Pintos y la directora del hogar, Marcela Ayala.

Acompañamiento espiritual y social

El eje de la reunión fue el rol de la Iglesia en la institución. Se acordó avanzar en el acompañamiento espiritual y social de los residentes, una tarea que la parroquia ya venía desarrollando.

  • Participaron el ministro José Irigoyen, la directora Claudia Ruiz Díaz, la coordinadora Nelly Pintos y la directora del hogar Marcela Ayala.
  • El objetivo es sostener y ampliar el trabajo de la Iglesia dentro del hogar de ancianos.

Trabajo a futuro

Las partes buscan dar continuidad a las acciones conjuntas entre el ministerio y la parroquia. El encuentro se realizó la semana pasada en Virasoro.

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