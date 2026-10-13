El Niño podría ser el más grande de la historia, advierten investigadores

El doctor en ingeniería Daniel Allasia Piccilli, investigador de la Universidad Federal de Santa María (UFSM), de Brasil, expuso en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) los avances de los estudios conjuntos sobre la evolución del fenómeno de El Niño. Durante la conferencia, advirtió que el evento actual podría convertirse en uno de los más grandes de la historia por la intensidad que proyectan los modelos climáticos.

Allasia Piccilli aclaró que un fenómeno de esa magnitud no implica que vaya a llover de forma extrema en todos los territorios, pero sí aumenta las probabilidades de precipitaciones intensas y de otros eventos hidrológicos asociados. También señaló que los modelos trabajan con valores excepcionales, sin antecedentes equivalentes en los registros usados para evaluarlos, lo que agrega incertidumbre a las proyecciones.

Cuencas en observación

Entre los escenarios analizados, el especialista indicó que buena parte de los modelos proyecta una concentración de las lluvias en las cuencas de los ríos Uruguay, Iguazú y Paranapanema, esta última vinculada al Alto Paraná. Esas condiciones podrían favorecer crecidas con efectos en la región.

Las crecidas del río Iguazú suelen durar menos que las de otros episodios, por lo que el comportamiento esperado sería distinto al de los históricos eventos de 1982-1983.

Para el Nordeste argentino, las proyecciones apuntan a un posible aumento de las precipitaciones durante la primavera, con atención especial en Resistencia y distintos sectores del Chaco.

El investigador remarcó que los escenarios climáticos deben interpretarse como herramientas de prevención y planificación, y no como pronósticos determinantes de lo que ocurrirá.

Trabajo conjunto y notas técnicas

La conferencia puso en común los estudios del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE y de los programas de posgrado en Ingeniería Civil y en Ingeniería Ambiental de la UFSM. El equipo de la UNNE está integrado por Jorge V. Pilar, director del Departamento de Hidráulica, Carlos Alberto Depettris, Alejandro R. Ruberto y Marcelo J. M. Gómez.

El Observatorio del fenómeno climático El Niño publicó cinco notas técnicas sobre el comportamiento del evento. La Nota Técnica N.º 5 señala que el fenómeno ya está establecido y que los modelos prevén una fase fuerte o muy fuerte hacia fines de 2026 y comienzos de 2027, aunque persisten diferencias entre las proyecciones sobre la distribución y la magnitud de las lluvias.

El objetivo de estas investigaciones es aportar a la vigilancia hidrometeorológica y dar orientaciones para la preparación territorial de gobiernos locales, organismos de protección civil e instituciones vinculadas con la gestión del agua. Allasia Piccilli pidió seguir la evolución de los pronósticos por los canales oficiales de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería, y las próximas actualizaciones técnicas del Observatorio.