Creciente del Paraná: 200 autoevacuados y mil vacas en riesgo en Empedrado

La creciente del río Paraná complica la zona ribereña de Empedrado. Más de 200 personas se autoevacuaron porque el agua llegó a sus casas y casi mil cabezas de ganado de pequeños productores están en riesgo, según informó el intendente Fernando "Chara" Echeverría.

El río alcanzó los 4,86 metros. Para el intendente, esa altura está "lejos de la alerta para el pueblo, pero muy preocupante para la zona ribereña".

Asistencia y traslado del ganado

En estas horas el municipio trabaja con Prefectura, Senasa y Bomberos Voluntarios para asistir a las familias afectadas. También acompaña a los productores y gestiona una barcaza para mover al ganado a zonas más altas, aunque hasta el momento no consiguieron ninguna embarcación para el traslado.

Más de 200 personas autoevacuadas.

Casi mil cabezas de ganado en riesgo.

Casi 200 familias afectadas en la zona ribereña.

Echeverría señaló que hay preocupación por las pérdidas de los pequeños productores, que ahorran en ganado, y que a la pérdida de las casas se suman los riesgos para la salud, porque aparecen víboras.

Parajes anegados

El intendente también mencionó que hay parajes cercanos afectados por anegamientos y caminos cortados.