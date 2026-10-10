Un mural en Corrientes homenajea al Flaco López y a Messi

Un homenaje en el estadio municipal

En la localidad correntina de San Lorenzo quedó terminado un mural que retrata juntos a Lionel Messi y al delantero José Manuel "Flaco" López, ambos con pasado en la Selección argentina.

La pintura se hizo en el Estadio Municipal José Manuel López, que lleva el nombre del propio futbolista, oriundo de ese pueblo.

Por qué el mural tiene un significado local

San Lorenzo es el pueblo natal de López, por lo que su llegada al fútbol de alto nivel y a la camiseta nacional es vista como un motivo de orgullo entre los vecinos.

El mural combina esa historia local con la figura de Messi, reconocido por su trayectoria en la Selección argentina.

La obra estuvo a cargo de la artista Agus Nadal .

. Contó con el acompañamiento del intendente Nelson Matías Acevedo .

. Participaron otras personas que colaboraron con el proyecto.

Con la intervención finalizada, el estadio municipal de San Lorenzo suma una nueva imagen que combina el fútbol con el arte urbano en homenaje a los dos futbolistas.