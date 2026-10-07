Fallecio Piero, autor de "Mi viejo", a los 81 años

Piero De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El cantautor, nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, llegó a la Argentina a los tres años con su familia y construyó un repertorio que combinó baladas con canciones de fuerte contenido social y político.

De Banfield a Allen: los primeros años

La familia se instaló primero en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense, y después en Allen, Río Negro. En esa ciudad patagónica cursó la escuela primaria y tuvo sus primeras experiencias musicales. Más tarde ingresó al seminario, con pasos por Viedma y Villa Devoto, donde se formó en un ambiente religioso que convivió con sus inquietudes artísticas.

Su debut profesional fue en 1964, en programas de televisión como Remates musicales, donde interpretaba canciones italianas. En esos primeros años grabó sencillos y se presentó en escenarios de Buenos Aires con un repertorio melódico.

El salto con "Mi viejo" y el éxito continental

El punto de inflexión llegó a fines de la década de 1960, cuando conoció al periodista y escritor José Tcherkaski. Esa sociedad creativa fue central para su carrera. En 1969 apareció su primer álbum, "Mi viejo", que incluyó la canción homónima y lo proyectó masivamente en la Argentina y América Latina.

"Mi viejo" se convirtió en una de las composiciones más difundidas de la música popular argentina, con un retrato afectivo de la figura paterna que fue adoptado por públicos de distintas edades y orígenes.

Después llegaron temas como "Juan Boliche", "Vengo", "Tengo la piel cansada de la tarde" y "Llegando llegaste". En 1970 obtuvo el primer puesto y los tres Gallos de Oro del Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con "Pedro Nadie", un tema con una mirada crítica sobre las jerarquías sociales.

Ese mismo año participó de la película El profesor patagónico, dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini, donde encarnó a un joven sacerdote cantante y aportó varias piezas a la banda sonora.

La etapa política y el exilio

Durante los primeros años de la década de 1970, su discografía tomó una orientación más explícitamente política. Los álbumes Coplas de mi país (1972) y Para el pueblo lo que es del pueblo (1973) reunieron canciones atravesadas por la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras de la región. De esa etapa surgieron "Coplas de mi país", "Los americanos", "Las cosas que pasan" y "Que se vayan ellos".

La creciente exposición de sus posiciones tuvo consecuencias antes del golpe de Estado de 1976. Piero denunció hostigamientos y sufrió un intento de secuestro. Tras la instauración de la dictadura militar, se exilió fuera de la Argentina.

Vivió en Italia y España. En territorio español se radicó cerca de Madrid y dedicó buena parte de esos años al trabajo rural y a una huerta orgánica. Durante ese período preparó material que más tarde integraría el disco Y mi gente dónde va, editado inicialmente fuera del país.

El regreso se produjo en 1981, cuando el régimen militar entraba en su etapa final. La vuelta fue celebrada con una serie de presentaciones registradas en el álbum en vivo Calor humano. Después publicó trabajos como Canto de la ternura, Un hombre común, Qué generosa sos, mi tierra, El regalao y Las galaxias nos miran.

Música para chicos, Colombia y reconocimientos

Además de su repertorio político y social, Piero desarrolló una producción destinada al público infantil. La sinfonía inconclusa en la mar ocupó un lugar particular dentro de su obra y tuvo sucesivas reposiciones escénicas. El músico volvió a presentar ese universo en abril de este año, durante una gira por Colombia, acompañado por actores, bailarines y su banda.

Su relación con Colombia fue sostenida a lo largo de décadas. En 1994 recibió la ciudadanía colombiana y mantuvo una presencia frecuente en escenarios y actividades culturales de la región.

En la segunda mitad de los años 80 impulsó proyectos de granjas educativas y ecológicas destinados a adolescentes de sectores vulnerables, vinculados con su interés por la agricultura orgánica, la educación y la soberanía alimentaria. En 1985 recibió un Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría de baladista.

Su carrera incluyó colaboraciones y escenarios compartidos con artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Lito Vitale, Pablo Milanés, Juan Carlos Baglietto y Marilina Ross. En 2016 fue distinguido con un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su trayectoria.

Hasta sus últimos meses mantuvo actividad pública y musical. Días antes de su muerte, celebró que su voz en italiano apareciera en un desfile de Saint Laurent para la colección de verano 2027.