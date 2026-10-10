¿Cómo sabe Google Maps que hay tráfico?
Explicado con animaciones
Por WebMaster 1 min de lectura88 visualizaciones
Google Maps te avisa de un embotellamiento antes de que llegues. ¿De dónde saca ese dato si en la mayoría de las rutas no hay sensores ni cámaras?
¿Cómo sabe Google Maps que hay un embotellamiento antes de que llegues? 🚗📍
No hay sensores en cada ruta: la clave está en los celulares. Te lo explicamos en un minuto.
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