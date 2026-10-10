Cortarán el puente a Brasil por maniobras militares
El paso internacional entre Paso de los Libres y Uruguayana estará cerrado una hora este sábado y otra el 17 de octubre por el traslado de tropas argentinas al ejercicio "Arandú".
El puente internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas, que une Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguayana (Brasil), tendrá dos cortes de tránsito este mes por el movimiento de efectivos del Ejército Argentino.
La Coordinación del Centro de Frontera Paso de los Libres informó que el paso estará cerrado a todo tipo de vehículos este sábado 10 de octubre, de 6 a 7, y el sábado 17 de octubre, de 7 a 8.
Por qué cierran el paso
Los cortes responden al traslado de tropas y unidades militares argentinas hacia Uruguayana, en el marco del ejercicio binacional "Arandú". El primer corte corresponde al desplazamiento hacia la ciudad brasileña; el segundo, al regreso del personal y los vehículos.
Durante cada corte, de una hora de duración, no habrá circulación vehicular por el puente en ningún sentido.
Recomendaciones para los conductores
Desde el Centro de Frontera pidieron:
- Organizar los viajes teniendo en cuenta los horarios de cierre.
- Circular con precaución en las inmediaciones del puente.
- Respetar las indicaciones del personal de seguridad apostado en la zona.
- Prever posibles demoras y ajustar los horarios de salida si es necesario.
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