Cortarán el puente a Brasil por maniobras militares

El puente internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas, que une Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguayana (Brasil), tendrá dos cortes de tránsito este mes por el movimiento de efectivos del Ejército Argentino.

La Coordinación del Centro de Frontera Paso de los Libres informó que el paso estará cerrado a todo tipo de vehículos este sábado 10 de octubre, de 6 a 7, y el sábado 17 de octubre, de 7 a 8.

Por qué cierran el paso

Los cortes responden al traslado de tropas y unidades militares argentinas hacia Uruguayana, en el marco del ejercicio binacional "Arandú". El primer corte corresponde al desplazamiento hacia la ciudad brasileña; el segundo, al regreso del personal y los vehículos.

Durante cada corte, de una hora de duración, no habrá circulación vehicular por el puente en ningún sentido.

Recomendaciones para los conductores

Desde el Centro de Frontera pidieron: