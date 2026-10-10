Valdés se reunió con Santilli por la reforma electoral

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió este viernes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Casa Rosada. El encuentro se dio en el marco de una serie de reuniones que el funcionario nacional mantiene con mandatarios provinciales.

Agenda bilateral y obras

Durante la reunión, desarrollada en el despacho de Santilli, los dos dirigentes repasaron los puntos centrales de la agenda entre Nación y la provincia, con eje en el seguimiento de obras locales y cuestiones presupuestarias.

También hablaron sobre dos proyectos que impulsa el Gobierno nacional: la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO, y el proyecto de presupuesto.

Ronda de encuentros con gobernadores

La reunión con Valdés se suma a la que Santilli mantuvo un día antes con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Según trascendió, el jefe de Gabinete continuará con encuentros similares junto a otros mandatarios provinciales a partir de la semana próxima.

El trasfondo de estos encuentros tiene relación con lo ocurrido en París durante el Argentina Week, donde gobernadores que integraron la comitiva oficial del presidente Javier Milei pidieron garantías de no agresión del oficialismo en sus distritos a cambio de evitar bloqueos legislativos. Desde el Gobierno buscan primero cerrar entendimientos parlamentarios y, en una segunda etapa, acuerdos electorales con los distritos.