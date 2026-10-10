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Correntino se fracturó dos vértebras tras despistar en Misiones

Un hombre de 27 años perdió el control de su camioneta en la Ruta Provincial 1, cerca de Apóstoles, y terminó internado en Posadas con fracturas cervicales.

Por WebMaster 1 min de lectura41 visualizaciones
Correntino se fracturó dos vértebras tras despistar en Misiones

El despiste

Un hombre de 27 años, identificado como Pablo Pedro D. y domiciliado en Corrientes, resultó herido durante la madrugada del viernes al despistar con su camioneta Toyota Hilux.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial N.º 1, en la localidad misionera de Apóstoles. Según se informó, el conductor perdió el control del vehículo y salió hacia la banquina. Las causas del despiste todavía se están investigando.

Las lesiones y la internación

Tras el siniestro, el hombre fue trasladado primero al hospital local de Apóstoles y luego derivado al Hospital Madariaga de Posadas, donde permanece internado.

El diagnóstico del médico policial determinó que el conductor sufrió fracturas en la segunda y la séptima vértebras cervicales, aunque sin compromiso del canal medular. Por ese cuadro continúa bajo atención médica en el nosocomio posadeño.

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