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A los 107 años pidió una fiesta temática de Barbie

Joana Ricardina, conocida como Dinha, cumplió 107 años en Bahía, Brasil, y su familia le organizó la celebración rosa que había pedido, con una caja de Barbie a tamaño real incluida.

Por WebMaster 1 min de lectura47 visualizaciones
A los 107 años pidió una fiesta temática de Barbie

Un pedido especial para el cumpleaños 107

Joana Ricardina, a quien conocen como Dinha en la localidad de Itiruçu, en el estado brasileño de Bahía, nació en mayo de 1916. Al acercarse su cumpleaños número 107, pidió a su familia algo puntual: una fiesta temática de Barbie, en su color favorito, el rosa.

Su bisnieta fue quien se encargó de organizar la celebración. Decoró todo el espacio en tonos rosa y blanco y armó una caja de Barbie a tamaño real con el nombre "Dinha" impreso en el frente, para que la homenajeada posara dentro como si fuera la muñeca.

La celebración familiar

El día del festejo, Dinha usó un vestido acorde a la temática. La acompañaron sus 5 hijos, 9 nietos y decenas de bisnietos.

Las imágenes de la fiesta se difundieron en redes sociales y generaron numerosas reacciones de usuarios que destacaron la vitalidad de la protagonista al llegar a los 107 años.

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