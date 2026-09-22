Shell subió sus combustibles en Corrientes hasta $103

Shell aplicó un nuevo aumento en sus combustibles en Corrientes, vigente desde las 5 de la mañana de este martes. Con esta actualización, el litro de nafta Súper pasó a $2.199 y la V-Power Nafta llegó a $2.459.

En el segmento diésel, los incrementos fueron mayores: el V-Power Diésel subió a $2.672 y el Evolux a $2.471.

Cuánto subió cada producto

Los aumentos respecto de los valores previos fueron:

V-Power Nafta: +$60 (de $2.399 a $2.459)

Súper: +$45 (de $2.154 a $2.199)

V-Power Diésel: +$103 (de $2.569 a $2.672)

Evolux: +$95 (de $2.376 a $2.471)

Acumulado desde enero

Desde enero, los combustibles de Shell en Corrientes acumulan subas de entre 23% y 33%, según el producto. Los mayores incrementos porcentuales se registraron en la línea diésel, mientras que las naftas quedaron en el tramo más bajo de ese rango.