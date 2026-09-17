Encontraron sana y salva a la joven buscada en Posadas
Adriana Monzón, de 26 años, había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Posadas. Ya fue localizada y se dejó sin efecto la búsqueda.
Por WebMaster 1 min de lectura282 visualizaciones
Se confirmó su paradero
Adriana Monzón, de 26 años, fue encontrada sana y salva luego de ser buscada en la ciudad de Posadas.
Con la localización de la joven, las autoridades dejaron sin efecto el operativo de búsqueda que se había iniciado tras la denuncia de su desaparición.
Difusión y colaboración
La rápida aparición de Monzón estuvo vinculada a la circulación del pedido de búsqueda en redes sociales y otros canales de difusión.
- La joven era buscada en Posadas.
- Fue hallada sin novedad.
- La búsqueda quedó formalmente cerrada tras confirmarse su estado.
La difusión del caso por parte de vecinos y usuarios de redes sociales fue clave para dar con su paradero en poco tiempo.
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