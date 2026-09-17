Encontraron sana y salva a la joven buscada en Posadas

Se confirmó su paradero

Adriana Monzón, de 26 años, fue encontrada sana y salva luego de ser buscada en la ciudad de Posadas.

Con la localización de la joven, las autoridades dejaron sin efecto el operativo de búsqueda que se había iniciado tras la denuncia de su desaparición.

Difusión y colaboración

La rápida aparición de Monzón estuvo vinculada a la circulación del pedido de búsqueda en redes sociales y otros canales de difusión.

La joven era buscada en Posadas.

Fue hallada sin novedad.

La búsqueda quedó formalmente cerrada tras confirmarse su estado.

La difusión del caso por parte de vecinos y usuarios de redes sociales fue clave para dar con su paradero en poco tiempo.