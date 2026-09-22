Por El Niño, Nación busca asegurar el stock de repelentes

Reunión con el sector privado

El Ministerio de Salud de la Nación encabezó una reunión de trabajo con representantes de empresas productoras y comercializadoras de repelentes, supermercados y distribuidores mayoristas, con el objetivo de anticipar posibles escenarios ante el fenómeno de El Niño.

Del encuentro participaron el ministro Mario Lugones y el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne. Según el comunicado oficial del organismo, el objetivo fue garantizar la disponibilidad de repelentes ante un posible aumento de la circulación del mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y otras arbovirosis.

Qué es El Niño y qué impacto se espera

El Niño es la fase cálida del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se produce por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico central y oriental. Este proceso altera los patrones de presión atmosférica, temperatura y lluvias a nivel mundial.

En Argentina, el fenómeno suele traducirse en temperaturas más altas y mayor frecuencia e intensidad de lluvias, con un impacto particularmente marcado en la región del Noreste del país, condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos.

Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que la estrategia busca anticipar escenarios epidemiológicos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, mediante el trabajo conjunto con jurisdicciones provinciales y otros organismos.

Acciones en Corrientes

En la provincia, el gobierno y los municipios llevan adelante medidas preventivas en dos frentes:

Obras estructurales, como limpieza y reparación de desagües.

Acciones sanitarias: bloqueos vectoriales, descacharrado, tareas de limpieza y aplicación de dosis contra el dengue.

Las dosis contra el dengue ya están disponibles en los vacunatorios de la provincia para personas de entre 4 y 59 años. Para acceder solo se requiere presentar el DNI; en el caso de menores, deben concurrir acompañados por un adulto.