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Valdés destacó al turismo como eje de desarrollo en Concepción

En el aniversario 230° de la localidad correntina, el gobernador ponderó el crecimiento vinculado al Iberá y anunció obras y equipamiento para el municipio.

Por WebMaster 1 min de lectura201 visualizaciones
Valdés destacó al turismo como eje de desarrollo en Concepción

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó de los festejos por el 230° aniversario de Concepción, donde se refirió al turismo como uno de los motores de desarrollo de la localidad.

El vínculo con el Iberá

Durante el acto, Valdés remarcó el crecimiento turístico de la zona en relación con los Esteros del Iberá y la conservación de la naturaleza como parte del modelo productivo local.

Anuncios para el municipio

En el marco de la celebración, el gobernador confirmó una serie de obras y aportes destinados a Concepción:

  • Construcción de viviendas para la localidad
  • Ejecución de obras de cordón cuneta
  • Entrega de un camión para el municipio

Los anuncios se realizaron en el contexto del aniversario fundacional de la ciudad, uno de los puntos de referencia de la región vinculada al corredor turístico del Iberá.

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