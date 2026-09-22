Valdés destacó al turismo como eje de desarrollo en Concepción
En el aniversario 230° de la localidad correntina, el gobernador ponderó el crecimiento vinculado al Iberá y anunció obras y equipamiento para el municipio.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó de los festejos por el 230° aniversario de Concepción, donde se refirió al turismo como uno de los motores de desarrollo de la localidad.
El vínculo con el Iberá
Durante el acto, Valdés remarcó el crecimiento turístico de la zona en relación con los Esteros del Iberá y la conservación de la naturaleza como parte del modelo productivo local.
Anuncios para el municipio
En el marco de la celebración, el gobernador confirmó una serie de obras y aportes destinados a Concepción:
- Construcción de viviendas para la localidad
- Ejecución de obras de cordón cuneta
- Entrega de un camión para el municipio
Los anuncios se realizaron en el contexto del aniversario fundacional de la ciudad, uno de los puntos de referencia de la región vinculada al corredor turístico del Iberá.
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