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Restauran los monumentos al Cebú y al Tarefero

Los trabajos forman parte de la puesta en valor del Paseo de los Artesanos, con tareas de pintura y restauración en piezas representativas de la identidad local.

Por WebMaster 1 min de lectura256 visualizaciones
Restauran los monumentos al Cebú y al Tarefero

Intervención en el Paseo de los Artesanos

El municipio avanza con trabajos de pintura y restauración en el Paseo de los Artesanos, en el marco de un plan para recuperar espacios públicos de la ciudad.

Qué monumentos se restauran

En esta etapa de la obra se interviene sobre dos piezas puntuales:

  • El monumento al Cebú
  • El monumento al Tarefero

Según se informó, ambas obras representan parte de la identidad y la cultura local, motivo por el cual fueron elegidas para esta etapa de puesta en valor.

Las tareas se enmarcan en un trabajo continuo de mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad.

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