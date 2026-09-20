VirasoroVirtual
Hoy:
Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro Chocaron dos autos en Corrientes y fallecieron tres personas Virasoro prohíbe volcar líquidos residuales a la calle Oficial $1.535 Blue $1.550 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Itatí
Clima

Semana inestable en Corrientes: lluvias y suba de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas y vientos fuertes para el lunes, con mejora progresiva del tiempo y temperaturas en ascenso hacia el fin de semana.

Por WebMaster 1 min de lectura38 visualizaciones
Semana inestable en Corrientes: lluvias y suba de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes atravesará una semana con lluvias al inicio y una mejora gradual hacia el fin, luego de un fin de semana marcado por las precipitaciones.

Lunes con tormentas y vientos fuertes

Para este lunes 21 se espera la jornada más inestable de la semana, con lluvias y tormentas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones que se extendería a la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 29°.

El SMN también anticipó vientos fuertes, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Mejora progresiva a mitad de semana

El martes 22 arrancará con algunas probabilidades de lluvia, aunque el panorama mejorará durante el resto del día. Las temperaturas bajarán, con una mínima de 12° y una máxima de 24°.

A partir del miércoles 23, el tiempo será más estable, con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias. Se esperan valores similares, entre 12° y 23°.

Temperaturas en alza hacia el fin de semana

El jueves 24 seguirá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y una recuperación marcada de las temperaturas: mínima de 13° y máxima de 29°.

Para el viernes 25 se anticipan condiciones parecidas, con cielo parcialmente nublado, mínima de 13° y máxima de 28°.

  • Lunes: lluvias, tormentas y vientos fuertes (17°/29°)
  • Martes: mejora gradual (12°/24°)
  • Miércoles: estable, poca lluvia (12°/23°)
  • Jueves: buen tiempo, sube la temperatura (13°/29°)
  • Viernes: similar al jueves (13°/28°)

En síntesis, después de un lunes inestable, el tiempo mejorará de forma progresiva y las temperaturas irán en aumento hacia el cierre de la semana.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas