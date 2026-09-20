Semana inestable en Corrientes: lluvias y suba de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas y vientos fuertes para el lunes, con mejora progresiva del tiempo y temperaturas en ascenso hacia el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes atravesará una semana con lluvias al inicio y una mejora gradual hacia el fin, luego de un fin de semana marcado por las precipitaciones.
Lunes con tormentas y vientos fuertes
Para este lunes 21 se espera la jornada más inestable de la semana, con lluvias y tormentas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones que se extendería a la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 29°.
El SMN también anticipó vientos fuertes, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Mejora progresiva a mitad de semana
El martes 22 arrancará con algunas probabilidades de lluvia, aunque el panorama mejorará durante el resto del día. Las temperaturas bajarán, con una mínima de 12° y una máxima de 24°.
A partir del miércoles 23, el tiempo será más estable, con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias. Se esperan valores similares, entre 12° y 23°.
Temperaturas en alza hacia el fin de semana
El jueves 24 seguirá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y una recuperación marcada de las temperaturas: mínima de 13° y máxima de 29°.
Para el viernes 25 se anticipan condiciones parecidas, con cielo parcialmente nublado, mínima de 13° y máxima de 28°.
- Lunes: lluvias, tormentas y vientos fuertes (17°/29°)
- Martes: mejora gradual (12°/24°)
- Miércoles: estable, poca lluvia (12°/23°)
- Jueves: buen tiempo, sube la temperatura (13°/29°)
- Viernes: similar al jueves (13°/28°)
En síntesis, después de un lunes inestable, el tiempo mejorará de forma progresiva y las temperaturas irán en aumento hacia el cierre de la semana.
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