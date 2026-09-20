Semana inestable en Corrientes: lluvias y suba de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes atravesará una semana con lluvias al inicio y una mejora gradual hacia el fin, luego de un fin de semana marcado por las precipitaciones.

Lunes con tormentas y vientos fuertes

Para este lunes 21 se espera la jornada más inestable de la semana, con lluvias y tormentas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones que se extendería a la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 29°.

El SMN también anticipó vientos fuertes, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Mejora progresiva a mitad de semana

El martes 22 arrancará con algunas probabilidades de lluvia, aunque el panorama mejorará durante el resto del día. Las temperaturas bajarán, con una mínima de 12° y una máxima de 24°.

A partir del miércoles 23, el tiempo será más estable, con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias. Se esperan valores similares, entre 12° y 23°.

Temperaturas en alza hacia el fin de semana

El jueves 24 seguirá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y una recuperación marcada de las temperaturas: mínima de 13° y máxima de 29°.

Para el viernes 25 se anticipan condiciones parecidas, con cielo parcialmente nublado, mínima de 13° y máxima de 28°.

Lunes: lluvias, tormentas y vientos fuertes (17°/29°)

Martes: mejora gradual (12°/24°)

Miércoles: estable, poca lluvia (12°/23°)

Jueves: buen tiempo, sube la temperatura (13°/29°)

Viernes: similar al jueves (13°/28°)

En síntesis, después de un lunes inestable, el tiempo mejorará de forma progresiva y las temperaturas irán en aumento hacia el cierre de la semana.