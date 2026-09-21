Virasoro: lluvias al inicio de semana y luego descenso térmico

Gobernador Virasoro atraviesa una semana de tiempo inestable, con lluvias y tormentas previstas para este lunes y un marcado descenso de temperaturas a partir del martes, según las previsiones meteorológicas consultadas.

Lunes con cielo nublado y chance de tormentas

La jornada del lunes 21 de septiembre presenta cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas. Las temperaturas se mantendrían relativamente elevadas, aunque la inestabilidad podría extenderse durante todo el día.

Martes: llega el frío

Para el martes 22 de septiembre se espera un cambio en las condiciones, con temperaturas más frescas respecto del comienzo de la semana. La evolución de la nubosidad y de las posibles precipitaciones dependerá de las actualizaciones de los pronósticos en las horas previas.

Miércoles soleado pero fresco

El miércoles 23 no se esperan lluvias significativas. El pronóstico regional anticipa una jornada mayormente soleada, con ambiente fresco y temperaturas que oscilarían entre los 8 °C y los 20 °C.