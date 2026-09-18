El Niño se fortalece y anticipa más lluvias en el NEA

El fenómeno de El Niño se consolidó y volvió a fortalecerse durante agosto, según la Nota Técnica N°5 elaborada por equipos de la Universidad Federal de Santa María (Brasil) y del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, con datos actualizados al 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el documento, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Centro de Predicción Climática de la NOAA, el IRI, el ECMWF y Copernicus coinciden en que el fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte hacia fin de año. La NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que llegue a ese pico entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

Pronóstico de lluvias para el trimestre

Para el período septiembre-octubre-noviembre, las proyecciones indican mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en la Mesopotamia y en el extremo oriental de la región Pilcomayo-Bermejo. El resto del interior de la región se mantendría dentro de valores normales.

Los modelos utilizados presentan diferencias en la distribución y magnitud de las lluvias previstas, aunque el ECMWF-SEAS5 y el NOAA/NCEP-CFSv2 coinciden parcialmente en una señal húmeda sobre sectores del Alto Paraná y la cuenca del Uruguay.

El estado actual de los ríos

Al 17 de septiembre, la situación variaba según la cuenca:

El Paraguay inferior se encontraba en aguas bajas o medias bajas.

El Alto Paraná transitaba una onda ordinaria en aguas medias-altas.

Corrientes y Barranqueras registraban niveles medios, por debajo de sus cotas de alerta.

El Iguazú seguía aportando pulsos de rápida respuesta.

El río Uruguay tuvo crecidas sucesivas en julio y septiembre, aunque esos caudales no llegaron a ingresar al Paraná medio.

Posible aumento del Paraná y recomendaciones

El Sistema Mundial de Alerta de Inundaciones (GloFAS), de Copernicus, proyecta un aumento de los caudales del Paraná medio a partir de octubre, que podría intensificarse en noviembre y diciembre. Los autores del informe aclaran que se trata de una señal de vigilancia, no de un pronóstico operativo de alturas hidrométricas, debido a la incertidumbre de los modelos meteorológicos, hidrológicos y a la operación de los embalses.

El documento remarca que no corresponde afirmar, solo con base en GloFAS, que Corrientes vaya a superar niveles de alerta o evacuación en meses determinados.

Ante el fortalecimiento del fenómeno y el inicio de la primavera, los especialistas recomiendan acelerar las tareas de preparación: revisar capacidades, reducir vulnerabilidades conocidas y garantizar que los mecanismos de respuesta puedan activarse rápido si los pronósticos de corto plazo lo requieren.

El informe insiste en que El Niño aumenta las probabilidades de eventos extremos, pero no determina automáticamente los impactos, y pide evitar presentarlo como certeza de desastre. Por eso se recomienda seguir los boletines y alertas oficiales, ya que el efecto real dependerá de dónde, cuándo y cuánto llueva, además de las condiciones previas de cada cuenca.