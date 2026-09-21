Corrientes: termina la lluvia, llega un frente frío
El Servicio Meteorológico Nacional levantó la alerta por precipitaciones en la provincia, pero anticipó una brusca baja de temperatura para los próximos días, con mínimas de hasta 8 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto la alerta meteorológica por lluvias que regía sobre Corrientes. En su lugar, el organismo advirtió sobre el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia durante los próximos días.
Según el informe técnico, las mínimas en los municipios correntinos oscilarán entre 8 y 11 grados, mientras que las máximas no pasarán los 23 grados durante la primera mitad de la semana.
Cómo sigue el tiempo en la capital
En la ciudad de Corrientes, la nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva, con vientos del sector sur. El detalle día por día:
- Martes: cielo mayormente nublado, mínima de 11 °C, vientos del sur de hasta 22 km/h y máxima de 21 °C por la tarde.
- Miércoles: será la jornada más fría de la semana, con 8 °C de mínima, cielo ligeramente nublado y sin probabilidad de lluvias.
- Jueves en adelante: comienza un ascenso térmico gradual, con máximas que llegarían a 27 °C hacia el fin de semana.
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