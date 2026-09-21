VirasoroVirtual
Hoy:
Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro Chocaron dos autos en Corrientes y fallecieron tres personas Un gato detectó una fuga de gas que la familia no notaba Encontraron sana y salva a la joven buscada en Posadas Oficial $1.535 Blue $1.550 MEP $1.537 CCL $1.596 Farmacia de turno Lucero
Clima

Corrientes: termina la lluvia, llega un frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional levantó la alerta por precipitaciones en la provincia, pero anticipó una brusca baja de temperatura para los próximos días, con mínimas de hasta 8 grados.

Por WebMaster 1 min de lectura56 visualizaciones
Corrientes: termina la lluvia, llega un frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto la alerta meteorológica por lluvias que regía sobre Corrientes. En su lugar, el organismo advirtió sobre el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia durante los próximos días.

Según el informe técnico, las mínimas en los municipios correntinos oscilarán entre 8 y 11 grados, mientras que las máximas no pasarán los 23 grados durante la primera mitad de la semana.

Cómo sigue el tiempo en la capital

En la ciudad de Corrientes, la nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva, con vientos del sector sur. El detalle día por día:

  • Martes: cielo mayormente nublado, mínima de 11 °C, vientos del sur de hasta 22 km/h y máxima de 21 °C por la tarde.
  • Miércoles: será la jornada más fría de la semana, con 8 °C de mínima, cielo ligeramente nublado y sin probabilidad de lluvias.
  • Jueves en adelante: comienza un ascenso térmico gradual, con máximas que llegarían a 27 °C hacia el fin de semana.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas