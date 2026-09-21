Corrientes: termina la lluvia, llega un frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto la alerta meteorológica por lluvias que regía sobre Corrientes. En su lugar, el organismo advirtió sobre el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia durante los próximos días.

Según el informe técnico, las mínimas en los municipios correntinos oscilarán entre 8 y 11 grados, mientras que las máximas no pasarán los 23 grados durante la primera mitad de la semana.

Cómo sigue el tiempo en la capital

En la ciudad de Corrientes, la nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva, con vientos del sector sur. El detalle día por día: