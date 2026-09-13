Imwinkelried le dio a Argentina la primera medalla en Santa Fe 2026

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al terminar tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas, disputados en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. La prueba marcó el arranque del medallero nacional en un torneo que abre el ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una definición ajustada

Las finales de aguas abiertas fueron las primeras en repartir medallas en la competencia. Imwinkelried registró un tiempo de 1:57:04,5 y llegó a 6,3 segundos de la ganadora, la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020 y principal referente sudamericana de la especialidad. La plata quedó para la también brasileña Eichelberger.

La otra representante argentina, Candela Giordanino, terminó cuarta. La diferencia entre las dos atletas argentinas fue de apenas una décima de segundo, lo que dejó a Giordanino a un lugar del podio. Detrás se ubicaron Victoria Abad (Ecuador) y Paola Pérez (Venezuela).

Imwinkelried habló tras la carrera sobre el proceso que la llevó a volver a la selección, que incluyó un cambio de entrenador y una mudanza a Buenos Aires. Calificó el logro como "una satisfacción enorme" por poder sumar medallas en su segunda participación en un ODESUR.

En la prueba masculina de 10 kilómetros, los argentinos Ivo Cassini y Joaquín Moreno finalizaron cuarto y quinto respectivamente. El oro fue para el brasileño Matheus De Freitas.

Agenda de la jornada y del torneo

La ceremonia inaugural se realizó el sábado y la actividad oficial arrancó este domingo. El torneo reúne a más de 4.000 atletas de 15 países en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 43 deportes y 60 disciplinas en competencia hasta el 26 de septiembre. En más de 30 disciplinas se definen además cupos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Entre los principales compromisos del día se destacan:

Natación de pileta, desde las 18:00, con medallas en 100 y 800 metros libre, 200 combinado, 50 y 100 pecho y relevo 4x200, con Macarena Ceballos y Andrea Berrino como candidatas argentinas.

Vóley de playa: el equipo femenino enfrenta a Chile (11:00) y Colombia (15:00); el masculino juega ante Venezuela (12:00) y Ecuador (17:00).

Gimnasia artística masculina, con medallas desde las 15:30.

Buceo femenino, definición del trampolín de un metro desde las 13:00.

Esgrima, con preseas en florete individual femenino y sable individual masculino desde las 19:00.

Los deportes de conjunto comenzarán en los próximos días: Las Leonas debutan el lunes 14 ante Paraguay, las Panteras de vóley arrancan el martes 15 y la selección argentina de fútbol inicia su participación el jueves 17 frente a Paraguay. Los cupos para Lima 2027 se definirán según las reglas específicas de cada disciplina, que contemplan campeonatos, marcas, rankings y resultados por equipos.