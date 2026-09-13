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Clima

Corrientes tendrá una semana con ascenso térmico y hasta 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento progresivo de las temperaturas en Corrientes, con el viernes como el día más caluroso de la semana.

Por WebMaster 1 min de lectura26 visualizaciones
Corrientes tendrá una semana con ascenso térmico y hasta 27°C

Cómo viene la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, luego de una jornada dominical más fresca. Según el organismo, las máximas subirán de forma progresiva hasta llegar a los 27°C el viernes.

El pronóstico también anticipa baja probabilidad de lluvias durante toda la semana, con jornadas mayormente estables.

Temperaturas día por día

  • Lunes 14: máxima de 21°C y mínima de 8°C, con cielo parcialmente nublado en algunos momentos.
  • Martes 15: máxima de 20°C y mínima de 10°C.
  • Miércoles 16: jornada más soleada, con 22°C de máxima y 10°C de mínima.
  • Jueves 17: el termómetro treparía a 26°C, con una mínima de 10°C.
  • Viernes 18: el día más cálido de la semana, con una máxima prevista de 27°C y una mínima de 13°C.

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