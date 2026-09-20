Avanza la renovación de la Plaza Libertad en Virasoro
El municipio continúa con las obras de puesta en valor del espacio público, que busca ofrecer un lugar renovado para el uso de vecinos y familias.
Obras en marcha
La Municipalidad de Virasoro informó que continúan los trabajos de mejora en la Plaza Libertad, en el marco de un plan de puesta en valor de espacios públicos de la ciudad.
Según indicó el municipio, la intervención apunta a renovar y cuidar los lugares de encuentro para que vecinos y familias puedan disfrutarlos.
Objetivo del plan
Desde la gestión municipal enmarcaron esta obra dentro de una política más amplia de mantenimiento de espacios verdes y públicos en la ciudad. No se precisaron plazos de finalización ni el detalle de las tareas que restan realizarse en el lugar.
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