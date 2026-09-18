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DPEC anuncia cortes de luz este viernes por mantenimiento

La empresa distribuidora realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, con interrupciones del servicio programadas de 6:30 a 10 y de 13 a 16 horas.

Por WebMaster 1 min de lectura72 visualizaciones
DPEC anuncia cortes de luz este viernes por mantenimiento

Horarios de los cortes

DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) informó que este viernes 18 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico, lo que generará cortes de suministro en distintos horarios.

Según el comunicado de la distribuidora, las interrupciones del servicio están previstas para:

  • 6:30 a 10:00 horas
  • 13 a 16:00 horas

Motivo de la interrupción

La empresa explicó que las tareas responden a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura de distribución de energía, sin precisar hasta el momento las zonas específicas afectadas ni la duración estimada de cada corte.

DPEC no brindó mayores detalles sobre los sectores alcanzados por la medida, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre la normalización del servicio.

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