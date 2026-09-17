Virasoro: obras de mantenimiento en tres puntos de la ciudad

Tres frentes de trabajo simultáneos

La Municipalidad de Virasoro lleva adelante distintas tareas de mantenimiento y mejora en varios puntos de la ciudad. Los trabajos incluyen intervenciones en la terminal de ómnibus, en la ruta nacional 14 y en el barrio 325.

En la terminal de ómnibus se coloca nueva cartelería para mejorar la información y orientación de los usuarios.

para mejorar la información y orientación de los usuarios. Sobre la Circunvalación Sur, a la altura de la RN 14, se construyen badenes para mejorar el escurrimiento del agua y las condiciones de circulación.

para mejorar el escurrimiento del agua y las condiciones de circulación. En el barrio 325 se realizan tareas de recolección de ramas con uso de chipeadora.

Obra hídrica sobre la ruta

La construcción de badenes en la Circunvalación Sur apunta a resolver problemas de escurrimiento de agua en esa zona de circulación, un punto de paso frecuente para el tránsito que conecta con la RN 14.

En paralelo, las cuadrillas municipales continúan con la poda y limpieza de ramas en el barrio 325, utilizando maquinaria específica para el procesamiento del material vegetal recolectado.

Los trabajos forman parte de un plan de intervenciones que abarca distintos sectores de la ciudad, según informó el municipio.