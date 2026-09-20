Ancianos de un asilo se hacen virales y logran ayuda

De la necesidad económica a las redes sociales

El asilo San Rafael, ubicado en Bucaramanga, Colombia, funciona desde 1943 y alberga actualmente a cerca de 200 adultos mayores. Según relató el propio hogar, sostener una institución de ese tamaño demanda muchos recursos y en distintos momentos necesitaron apoyo para cubrir productos básicos.

Frente a esa situación, el personal y los residentes decidieron probar una alternativa: grabar videos para redes sociales. Los adultos mayores empezaron a bailar canciones populares, imitar coreografías, recrear escenas y mostrar momentos de su vida cotidiana dentro del asilo.

La ayuda llegó a través de las donaciones

Los videos comenzaron a llegar a miles de usuarios y esa atención se tradujo en donaciones concretas. El asilo empezó a recibir:

Café

Azúcar

Panela

Aceite

Artículos de aseo personal

La popularidad de la cuenta siguió en aumento hasta que el cantante J Balvin compartió uno de los videos en sus propias redes. En abril de 2026, el artista visitó el hogar antes de presentarse en Bucaramanga, donde bailó y grabó contenido junto a los residentes.

Uno de los adultos mayores que más repercusión tuvo en la cuenta fue don Agustín Hernández, a quien el asilo recuerda tras su fallecimiento.

Lo que empezó como un pedido de ayuda con un celular terminó generando repercusión más allá de las paredes del hogar, según describió la institución.